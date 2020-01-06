Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin gelecekteki takımını kurmak için transfer ettiği bazı genç yıldızlar bu sezon takımda şans bulamayacağı için tecrübe kazanmaları amacıyla çeşitli takımlara kiralandı. Ancak kiralık giden 6 isimden 5'i performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bunlar arasında İşte o futbolcular ve performans detayları...

6 Ocak 2020 Pazartesi 10:04 Güncelleme: 06.01.2020 10:04
Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de deneyim kazanmaları için kiralık olarak gönderilen 6 futbolcudan 5'i, beklentilerin altında kaldı. Bunlar içerisinde sezona iyi bir başlangıç yapan kaleci Berke Özer ise sakatlığı nedeniyle haftalardır forma şansı bulamıyor.

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Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

İşte Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin çeşitli takımlara kiraladığı ancak beklentilerin uzağında kalan o isimler ve performans detayları...

Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

BERKE ÖZER

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiralanan kaleci Berke Özer, sezona çok iyi başladı. 15 maçın 14'ünde 90 dakika oynarken, otoritelerden tam not aldı. Ancak kasım ayında menisküs yırtığı oluşunca son 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

BARIŞ ALICI

Vedat Muriç transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a kiralanan Barış Alıcı, yeşil mavili takımda 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçı oynadı. Kupada 2 gol, 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

Birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Oğuz Kağan, Çaykur Rizespor'da ligde 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi, kupada da 3 karşılaşmada forma giydi.

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