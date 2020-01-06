Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin gelecekteki takımını kurmak için transfer ettiği bazı genç yıldızlar bu sezon takımda şans bulamayacağı için tecrübe kazanmaları amacıyla çeşitli takımlara kiralandı. Ancak kiralık giden 6 isimden 5'i performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bunlar arasında İşte o futbolcular ve performans detayları...