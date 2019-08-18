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Fenerbahçe'de acil toplantı! Ersun Yanal... Son dakika haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonu Gazişehir maçıyla birlikte açacak. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Ersun Yanal, bu maç öncesinde futbolcularla toplantılar yaptı. Yanal, hedeflerini kaydederken oyuncularını da ne yapıp yapmayacakları konusunda mesajlar verdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmesine dair bilgiler...
18 Ağustos 2019 Pazar 08:51
Güncelleme: 18.08.2019 08:52
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Son şampiyon hoca, yarım bıraktığı hikayeyi tamamlamak istiyor.
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Geçtiğimiz sezon kötü sonuçlarla taraftarlarını çok üzen Sarı-Lacivertli takım, şimdi Ersun Yanal'ın önderliğinde şampiyonluğa hazırlanıyor.
Deneyimli teknik adam, pazartesi günü lige yeni yükselen Gazişehir maçı ile Kadıköy'de taraftarla buluşacak öğrencilerine, unutulmaması gerekenleri anlattı.
Yanal, transfer söylentilerinin çalışmalarda kesinlikle konuşulmamasını istiyor.
Ersun Yanal, takımıyla yaptığı toplantının girişinde tatlı bir dille, "Bizim işimiz transfer değil arkadaşlar. Fenerbahçe'de forma giyen her futbolcu belli kriterleri zaten aşmıştır.