Fenerbahçede hedef belirlendi! 8 maç 3 yol - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'de hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

Fenerbahçe, 8 hafta içinde 3'ü derbi 8 kritik maça çıkacak. Alınacak skorlara göre ya kayıp sezon olacak ya da Avrupa kapısı açılacak... 24 puana ise Şampiyonlar Ligi şansı bile doğabilir.
5 Şubat 2019 Salı, 07:36:06 Güncelleme: 07:40:06
Fenerbahçede hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

Ligde üst üste alınan iki galibiyetle keyiflerin yerine geldiği Fenerbahçe'de hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçede hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

Alt sıralardan kurtularak rahatlayan sarı-lacivertli ekipte yeni hedef öncelikle ilk 4'e girmek olarak belirlendi.

Fenerbahçede hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

Bunun için önümüzdeki 8 haftalık periyot kritik önem taşıyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir derbilerinin de yer aldığı, Galatasaray maçı ile son bulacak seride alınacak skorlar, takımın ligde bu sezonki yerini de büyük oranda belirleyecek.

Fenerbahçede hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

Bu süreçte 15 puanın altında kalınması halinde 2018-19 Fenerbahçe tarihine 'kayıp sezon' olarak yazılacak.

Fenerbahçede hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

18-20 puan bandına ulaşılırsa, Avrupa kupalarına katılma şansı doğacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN