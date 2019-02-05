Fenerbahçe'de hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

Fenerbahçe, 8 hafta içinde 3'ü derbi 8 kritik maça çıkacak. Alınacak skorlara göre ya kayıp sezon olacak ya da Avrupa kapısı açılacak... 24 puana ise Şampiyonlar Ligi şansı bile doğabilir.
5 Şubat 2019 Salı, 07:36:06
Güncelleme: 07:40:06
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Ligde üst üste alınan iki galibiyetle keyiflerin yerine geldiği Fenerbahçe'de hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.
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Alt sıralardan kurtularak rahatlayan sarı-lacivertli ekipte yeni hedef öncelikle ilk 4'e girmek olarak belirlendi.
Bunun için önümüzdeki 8 haftalık periyot kritik önem taşıyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir derbilerinin de yer aldığı, Galatasaray maçı ile son bulacak seride alınacak skorlar, takımın ligde bu sezonki yerini de büyük oranda belirleyecek.
Bu süreçte 15 puanın altında kalınması halinde 2018-19 Fenerbahçe tarihine 'kayıp sezon' olarak yazılacak.
18-20 puan bandına ulaşılırsa, Avrupa kupalarına katılma şansı doğacak.