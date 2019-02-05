Fenerbahçe'de hedef belirlendi! 8 maç 3 yol

Bunun için önümüzdeki 8 haftalık periyot kritik önem taşıyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir derbilerinin de yer aldığı, Galatasaray maçı ile son bulacak seride alınacak skorlar, takımın ligde bu sezonki yerini de büyük oranda belirleyecek.