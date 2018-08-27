Fenerbahçede 3 isim yolcu! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe'de, 3 yıldız isme kulüp aranıyor.
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:26:32
Güncelleme: 11:27:51
Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
Yeni bir oluşuma giden sarı-lacivertliler, bir yandan takıma takviye için uğraşırken bir taraftan da bazı isimleri göndermenin yollarını arıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
Teknik direktör Phillip Cocu ile Damien Comolli, hangi futbolcuların gönderilmesi gerektiği hakkında toplantı yaptı.
Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena'nın ilk sıraya yazıldığı listede diğer iki isim ise şunlar;
Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!