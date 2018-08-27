Fenerbahçede 3 isim yolcu! - Galeri - Fotomaç
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!

    Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe'de, 3 yıldız isme kulüp aranıyor.
    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:26:32 Güncelleme: 11:27:51
    Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
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    Fenerbahçede 3 isim yolcu!

    Yeni bir oluşuma giden sarı-lacivertliler, bir yandan takıma takviye için uğraşırken bir taraftan da bazı isimleri göndermenin yollarını arıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
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    Fenerbahçede 3 isim yolcu!

    Teknik direktör Phillip Cocu ile Damien Comolli, hangi futbolcuların gönderilmesi gerektiği hakkında toplantı yaptı.

    Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
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    Fenerbahçede 3 isim yolcu!

    Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena'nın ilk sıraya yazıldığı listede diğer iki isim ise şunlar;

    Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
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    Fenerbahçede 3 isim yolcu!

    SOLDADO

    Fenerbahçe'de 3 isim yolcu!
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    Fenerbahçede 3 isim yolcu!

    KAMENI

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