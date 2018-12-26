Fenerbahçede 27 milyonluk fiyasko! Mühendislik faciası

Türk futbolunun lokomotifi, asırlık çınarı Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor... Ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler için bu kez "Şampiyon olur mu?" değil, "Kümede kalır mı?" sorusu soruluyor. Peki Fenerbahçe nasıl bu duruma geldi? Fenerbahçe'de nerede, hangi hatalar yapıldı? İşte adım adım tarihi çöküş...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 09:00:25
Güncelleme: 09:24:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezon başında tarihi bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve Ali Koç başkanlık koltuğuna oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkasına büyük bir destek alan Koç camiaya 'vizyon' ve 'herkesin gurur duyacağı bir takım' vaat etti.
Takvim'in haberine göre; Başkan Koç'un ilk adımı Damien Comolli oldu. Fransız futbol adamının sportif direktörlük koltuğuna oturması belki de sonun başlangıcı oldu.
6 yıldır hiçbir kulübün yüzüne bakmadığı ve Türk futbolunun dinamiklerinden bi haber olan Comolli önderliğinde yapılan takım mühendisliği kelimenin tam anlamıyla 'felaket' oldu.
TEKLİFİ REDDETTİ Ali Koç 1,5 yıldır başkanlık için hazırlanıyordu. 1 yıl önce Koç'tan maaş almaya başlayan Comolli ise '100 kişilik oyuncu havuzu' olduğunu söylüyordu.