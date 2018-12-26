Fenerbahçede 27 milyonluk fiyasko! Mühendislik faciası

Türk futbolunun lokomotifi, asırlık çınarı Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor... Ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler için bu kez "Şampiyon olur mu?" değil, "Kümede kalır mı?" sorusu soruluyor. Peki Fenerbahçe nasıl bu duruma geldi? Fenerbahçe'de nerede, hangi hatalar yapıldı? İşte adım adım tarihi çöküş...