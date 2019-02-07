Fenerbahçede 200 milyonluk zarar! - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de 200 milyonluk zarar!

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından göreve gelen Ali Koç ilk iş olarak 'transfer sihirbazı' olarak lanse edilen Damien Comolli'yi sportif direktörlük görevine getirdi. Ancak Fenerbahçe'ye bu hamlenin faturası ağır oldu.
7 Şubat 2019 Perşembe, 08:26:24 Güncelleme: 08:35:05
Fenerbahçede 200 milyonluk zarar!

Sezon başı Fenerbahçe'de büyük umutlarla sportif direktörlük koltuğuna oturtulan Damien Comolli 'transfer sihirbazı' olarak lanse edilmişti...

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Fenerbahçede 200 milyonluk zarar!

Takvim'in haberine göre; Fransız futbol adamı tam 11 ismi takıma dahil ederken, zaten ekonomik krizde olan Fenerbahçe yıllık 200 milyon lira yükün altına girmişti. Ancak Comolli'nin aldığı futbolcular büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçede 200 milyonluk zarar!

8 MAÇ CEZA ALDI, YEDEK KALDI

Slimani devre arasında takımdan gönderilmek istenirken, kulüp bulamadığı için mecburen kaldı.

Fenerbahçede 200 milyonluk zarar!

Reyes kötü performansı sonrası Leganes'e kiralandı. Jailson önce 8 maç ceza aldı, sonra da yedek kaldı.

Fenerbahçede 200 milyonluk zarar!

BENZİA LİG KADROSUNDA YOK

Ayew sürekli 11'de oynamasına rağmen bekleneni bir türlü veremedi. Benzia gözden çabuk düştü, lig kadrosundan bile çıkartıldı. Harun hatalı goller yedi. Formayı da affedilen Volkan'a kaptırdı.

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