Fenerbahçe'de 200 milyonluk zarar!

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından göreve gelen Ali Koç ilk iş olarak 'transfer sihirbazı' olarak lanse edilen Damien Comolli'yi sportif direktörlük görevine getirdi. Ancak Fenerbahçe'ye bu hamlenin faturası ağır oldu.

7 Şubat 2019 Perşembe, 08:26:24 Güncelleme: 08:35:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





