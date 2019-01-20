Fenerbahçede 2 isim kadro dışı! - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertlilerde 2 isim kadroya alınmadı...
20 Ocak 2019 Pazar, 16:23:19 Güncelleme: 16:26:06
Fenerbahçede 2 isim kadro dışı!

Sarı-lacivertlilerde İslam Slimani ve Eljif Elmas kart cezası, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.

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Fenerbahçede 2 isim kadro dışı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra iki yıldız daha 20 kişilik kafilede yer almadı.

Fenerbahçede 2 isim kadro dışı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Bursa'ya götürdüğü futbolcular arasında şu isimler yer alıyor:

Fenerbahçede 2 isim kadro dışı!

Volkan Demirel

Fenerbahçede 2 isim kadro dışı!

Berke Özer

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