Fenerbahçede 2 isim kadro dışı! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertlilerde 2 isim kadroya alınmadı...
20 Ocak 2019 Pazar, 16:23:19
Güncelleme: 16:26:06
Sarı-lacivertlilerde İslam Slimani ve Eljif Elmas kart cezası, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra iki yıldız daha 20 kişilik kafilede yer almadı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Bursa'ya götürdüğü futbolcular arasında şu isimler yer alıyor: