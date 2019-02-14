Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerde görev yaptığı ilk dönemde Caner Erkin'de uyguladığı taktiği yeniden hayata geçirdi.
14 Şubat 2019 Perşembe 11:52
Fenerbahçe'nin geçen sezon başı Cagliari'den bedelsiz olarak aldığı ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Isla son maçlarda adeta uçuyor!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli oyuncu Ersun Yanal'ın gelişiyle ise bambaşka bir oyuncuya dönüştü.
Şilili oyuncu Erzurum, Malatya ve Göztepe gibi Kadıköy'deki maçlarda coşarken, herkesin beğenisini kazandı.
Zenit maçında da harika oynayan Isla için taraftarlar 'Bir ciğer daha taktırmış' yorumları yaptı.
Isla, sağdan yoğun bindirmeleri ve buna rağmen savunmaya da yaptığı büyük katkıyla maçın yıldızları arasında gösterildi.