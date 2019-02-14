Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!

Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerde görev yaptığı ilk dönemde Caner Erkin'de uyguladığı taktiği yeniden hayata geçirdi.
14 Şubat 2019 Perşembe 11:52
Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!

Fenerbahçe'nin geçen sezon başı Cagliari'den bedelsiz olarak aldığı ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Isla son maçlarda adeta uçuyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!

Tecrübeli oyuncu Ersun Yanal'ın gelişiyle ise bambaşka bir oyuncuya dönüştü.

Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!

Şilili oyuncu Erzurum, Malatya ve Göztepe gibi Kadıköy'deki maçlarda coşarken, herkesin beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!

Zenit maçında da harika oynayan Isla için taraftarlar 'Bir ciğer daha taktırmış' yorumları yaptı.

Fenerbahçe'de 2. Caner Erkin vakası!

Isla, sağdan yoğun bindirmeleri ve buna rağmen savunmaya da yaptığı büyük katkıyla maçın yıldızları arasında gösterildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN