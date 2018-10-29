Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Fenerbahçe, dün gece teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı
29 Ekim 2018 Pazartesi, 15:27:28
Güncelleme: 15:38:26
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi sona erdi.
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Sarı-lacivertli kulüp bu kararla birlikte tam 16 yıl aradan sonra sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitti.
Fenerbahçe, sezon ortasındaki son değişikliğini 2002-03 sezonunda Werner Lorant'ın görevine son verilmesiyle yaşamış ve o sezondan sonra hiçbir teknik direktör sezon ortasında takımdan ayrılmamıştı.
ALİ KOÇ'UN HAYALİ 4 AY SÜRDÜ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu'nun imza töreninde söz alarak şunları söylemişti:
"Biliyorsunuz ben bugün başkan ve yönetim olarak ilk defa bir hocayla anlaştık ve sembolik imza törenimizi yapıyoruz. Gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz ve başkan olduğum müddetçe -umarım bu bir dönemden fazla olur- tek teknik direktör ile çalışırız."
Ancak Ali Koç'un bu hayali yalnızca 4 ay sürdü ve dün gece alınan başarısız sonuçların ardından Cocu ile yollar ayrıldı.