Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

"Biliyorsunuz ben bugün başkan ve yönetim olarak ilk defa bir hocayla anlaştık ve sembolik imza törenimizi yapıyoruz. Gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz ve başkan olduğum müddetçe -umarım bu bir dönemden fazla olur- tek teknik direktör ile çalışırız."