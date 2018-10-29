Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

    Fenerbahçe, dün gece teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 15:27:28 Güncelleme: 15:38:26
    Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi sona erdi.

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    Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

    Sarı-lacivertli kulüp bu kararla birlikte tam 16 yıl aradan sonra sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitti.

    Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

    Fenerbahçe, sezon ortasındaki son değişikliğini 2002-03 sezonunda Werner Lorant'ın görevine son verilmesiyle yaşamış ve o sezondan sonra hiçbir teknik direktör sezon ortasında takımdan ayrılmamıştı.

    Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

    ALİ KOÇ'UN HAYALİ 4 AY SÜRDÜ

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu'nun imza töreninde söz alarak şunları söylemişti:

    Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

    "Biliyorsunuz ben bugün başkan ve yönetim olarak ilk defa bir hocayla anlaştık ve sembolik imza törenimizi yapıyoruz. Gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz ve başkan olduğum müddetçe -umarım bu bir dönemden fazla olur- tek teknik direktör ile çalışırız."

    Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

    Ancak Ali Koç'un bu hayali yalnızca 4 ay sürdü ve dün gece alınan başarısız sonuçların ardından Cocu ile yollar ayrıldı.

    Fenerbahçede 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
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