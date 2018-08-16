Fenerbahçede 130 milyon Euro’luk fatura - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
16 Ağustos 2018 Perşembe, 08:50:37
Güncelleme: 09:00:05
Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
Son olarak 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede eden Fenerbahçe tam 10 yıldır bu dev organizasyonun uzağında...
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Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
Sarı- Lacivertliler ön eleme kabusu nedeniyle çok önemli bir ekonomik kazancı elinin tersiyle itti.
Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
YAYIN GELİRLERİ DE VAR
Sadece sezon sezon UEFA'nın verdiği ayak bastı paralarına bakıldığında Fenerbahçe'nin toplam kaybı 64.1 milyon Euro'yu buluyor.
Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
Buna reklam ve yayın gelirlerini de eklediğimizde Sarı-Lacivertliler'in toplam kaybı 130 milyon Euro'ya yaklaşıyor.
Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
KRİZLE SAVAŞIYOR!
Ön elemede hüsran yaşadığı 6 sezonda gruplarda 'sıfır' bile çekse bu parayı kasasına indirecek olan Fenerbahçe, şimdi çok büyük bir ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.