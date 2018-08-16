Fenerbahçede 130 milyon Euro’luk fatura - Galeri - Fotomaç
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura

    16 Ağustos 2018 Perşembe, 08:50:37 Güncelleme: 09:00:05
    Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
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    • 13
    Fenerbahçede 130 milyon Euro’luk fatura

    Son olarak 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede eden Fenerbahçe tam 10 yıldır bu dev organizasyonun uzağında...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
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    • 13
    Fenerbahçede 130 milyon Euro’luk fatura

    Sarı- Lacivertliler ön eleme kabusu nedeniyle çok önemli bir ekonomik kazancı elinin tersiyle itti.

    Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
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    • 13
    Fenerbahçede 130 milyon Euro’luk fatura

    YAYIN GELİRLERİ DE VAR
    Sadece sezon sezon UEFA'nın verdiği ayak bastı paralarına bakıldığında Fenerbahçe'nin toplam kaybı 64.1 milyon Euro'yu buluyor.

    Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
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    • 13
    Fenerbahçede 130 milyon Euro’luk fatura

    Buna reklam ve yayın gelirlerini de eklediğimizde Sarı-Lacivertliler'in toplam kaybı 130 milyon Euro'ya yaklaşıyor.

    Fenerbahçe'de 130 milyon Euro’luk fatura
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    • 13
    Fenerbahçede 130 milyon Euro’luk fatura

    KRİZLE SAVAŞIYOR!
    Ön elemede hüsran yaşadığı 6 sezonda gruplarda 'sıfır' bile çekse bu parayı kasasına indirecek olan Fenerbahçe, şimdi çok büyük bir ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

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