Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek! - Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
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Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

Fenerbahçe'yi düşme potasına sokan Ali Koç Yönetimi, başlatacağı kampanya için medyadan reklam desteği istedi. Kampanyayı duyanlar ise "Fenerbahçe'nin imajını yerle bir ediyor" diye isyan etti.
24 Nisan 2019 Çarşamba 08:45
Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

Fenerbahçe'de 2018 Haziran ayında göreve başlayan, Avrupa'da kalıcı olmak, Türkiye'de şampiyonluklar ve sürdürülebilir başarı vaadiyle yola çıkan Fenerbahçe Yönetimi tarihi tersten yazıyor...

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Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

Takvim'inde yer alan habere göre; Sezon başı ve devre arasında toplam 310 milyonluk harcama yapılmasına rağmen futbol takımının düşme hattında olması Fenerbahçe taraftarını kahrederken yönetimden yeni bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

Enkaz edebiyatı yaparak sürekli borç konusunu gündeme getiren Ali Koç yönetiminin mart ayında bir yardım kampanyası başlatacağı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

HANİ VERDİĞİN SÖZLER!
Medya kuruluşlarından reklam desteği isteyen Fenerbahçe Yönetimi'nin taraftara "yardım" çağrısı yapacak olması camiada kulaktan kulağa yayıldı.

Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

Kampanyayı duyanlar "Ali Koç bize vizyondan bahsetti. Ama takım küme düşme potasında."

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