Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

Fenerbahçe'yi düşme potasına sokan Ali Koç Yönetimi, başlatacağı kampanya için medyadan reklam desteği istedi. Kampanyayı duyanlar ise "Fenerbahçe'nin imajını yerle bir ediyor" diye isyan etti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





