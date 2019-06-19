Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Süper Lig'de transfer sezonunu başlamasıyla yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik patron Ersun Yanal'ın direktiflerine göre oyuncu avını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli transferde hata yapmak istemiyor. Girişimlerine tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe kurmayları gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefliyor. Son olarak transferde Fenerbahçelileri sevindirecek bir haber geldi. İşte detaylar...
19 Haziran 2019 Çarşamba 08:02
Güncelleme: 19.06.2019 08:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte Fenerbahçe bu yöndeki çalışmalarına son sürat devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kabus gibi geçen sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde hata yapmak istemiyor.
Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yönelmiş durumda.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temas halinde.
Yurtiçi ve yurtdışı transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler kadroda radikal değişiklikler yapacak.