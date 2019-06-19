Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Süper Lig'de transfer sezonunu başlamasıyla yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik patron Ersun Yanal'ın direktiflerine göre oyuncu avını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli transferde hata yapmak istemiyor. Girişimlerine tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe kurmayları gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefliyor. Son olarak transferde Fenerbahçelileri sevindirecek bir haber geldi. İşte detaylar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:02 Güncelleme: 19.06.2019 08:02
Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte Fenerbahçe bu yöndeki çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Kabus gibi geçen sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yönelmiş durumda.

Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temas halinde.

Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Yurtiçi ve yurtdışı transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler kadroda radikal değişiklikler yapacak.

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