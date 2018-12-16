Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde! - Fotomaç
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Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde!

Sarı-lacivertli takıma geri dönen Yanal, ikinci dönemine 57. yaş gününde start veriyor. Hedef kazanıp, galibiyet serisi başlatmak.

16 Aralık 2018 Pazar 22:34 Güncelleme: 17.12.2018 07:54
Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde!

Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 14 puanla 17. sırada yer alan Fenerbahçe, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde!

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde!

Hafta içinde Phillip Cocu ile yollarını resmen ayırarak takımın başına Ersun Yanal'ı getiren sarı-lacivertli takım, kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyor.

Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde!

İkinci kez Kanarya'da göreve gelen Yanal da 57. yaş gününde siftahı 3 puanla yapmak istiyor.

Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde!

17 Aralık 1961 doğumlu tecrübeli hoca, 1683 gün sonra Kadıköy'de resmi bir maça çıkacak. Yanal en son 2013-14 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.

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