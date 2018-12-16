Fenerbahçe 'yeniden doğuş' peşinde!

Sarı-lacivertli takıma geri dönen Yanal, ikinci dönemine 57. yaş gününde start veriyor. Hedef kazanıp, galibiyet serisi başlatmak.
16 Aralık 2018 Pazar 22:34
Güncelleme: 17.12.2018 07:54
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Spor Toto Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 14 puanla 17. sırada yer alan Fenerbahçe, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
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Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.
Hafta içinde Phillip Cocu ile yollarını resmen ayırarak takımın başına Ersun Yanal'ı getiren sarı-lacivertli takım, kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyor.
İkinci kez Kanarya'da göreve gelen Yanal da 57. yaş gününde siftahı 3 puanla yapmak istiyor.
17 Aralık 1961 doğumlu tecrübeli hoca, 1683 gün sonra Kadıköy'de resmi bir maça çıkacak. Yanal en son 2013-14 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.