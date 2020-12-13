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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası taraftar isyan etti! "Jailson..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturma yarışında büyük bir yara aldı. Maç sonrası Fenerbahçeli bazı taraftarlar sosyal medyadan skora isyan ederken, hedefte Erol Bulut ve penaltıya sebep olan Tisserand vardı. İşte o sözler...
13 Aralık 2020 Pazar 09:47, Güncelleme 13.12.2020 10:17
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası taraftar isyan etti! "Jailson..."