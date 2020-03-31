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Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Son olarak Ersun Yanal ile çalışan sarı lacivertliler, ayrılığın ardından yardımcı antrenör Murat Göle ile yola devam etme kararı almıştı. Fenerabahçeli kurmaylar, gelecek sezon için bir çok isimle görüşürken, sanılanın aksine sürpriz bir ismi gündemine aldı. Eski şaşalı dönemine dönmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktörü takımın başına getirmek için düğmeye bastı! İşte o operasyon ve detaylar...
31 Mart 2020 Salı 13:07 Güncelleme: 31.03.2020 13:20
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2. ADAY: MARCELINO
Fenerbahçe, Unai Emery ile ilk aday olarak görüşmelerini sürdürürken bir yandan da alternatif hocalar için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli idareciler, teknik direktörlük görevi için bir diğer aday olarak en son İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı çalıştıran Marcelino ile görüşüyor.
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