Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Son olarak Ersun Yanal ile çalışan sarı lacivertliler, ayrılığın ardından yardımcı antrenör Murat Göle ile yola devam etme kararı almıştı. Fenerabahçeli kurmaylar, gelecek sezon için bir çok isimle görüşürken, sanılanın aksine sürpriz bir ismi gündemine aldı. Eski şaşalı dönemine dönmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktörü takımın başına getirmek için düğmeye bastı! İşte o operasyon ve detaylar...
31 Mart 2020 Salı 13:07 Güncelleme: 31.03.2020 13:20
Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için A, B ve C planlarını belirledi. İlk düşünülen isim ise Unai Emery.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...

1. ADAY: UNAI EMERY
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevi için ilk tercih olarak İspanyol teknik adam Unai Emery ismini düşünüyor.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...

Fenerbahçeli yöneticiler, 48 yaşındaki teknik adamı teknik direktörlük görevine getirmek için görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...

Kariyerinde birçok kupa bulunan ve son olarak İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'ı çalıştıran Unai Emery, şu an ise herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Unai Emery...

2. ADAY: MARCELINO
Fenerbahçe, Unai Emery ile ilk aday olarak görüşmelerini sürdürürken bir yandan da alternatif hocalar için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli idareciler, teknik direktörlük görevi için bir diğer aday olarak en son İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı çalıştıran Marcelino ile görüşüyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN