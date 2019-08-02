Fenerbahçe yeni 'Elmas'ını buldu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de takıma katılan oyuncuların performansları göz dolduruyor. Max Kruse'nin hem Bayern Mübih hem de Real Madrid maçında gösterdiği performans yönetimin yüzünü güldürürken, Altay Bayındır Real Madrid maçında gösterdiği performansla bir anda futbol gündeminin birinci sırasına oturdu.
2 Ağustos 2019 Cuma 09:20
Güncelleme: 02.08.2019 09:20
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Real Madrid maçındaki performansıyla dikkat çeken genç file bekçisinin transfer döneminde maliyetini pahalı bulan yönetimi, Ersun Yanal'ın ikna ettiği ve böyle yetenekli ve potansiyelli bir kalecinin kolay kolay bulunamayacağını söylediği öğrenildi.
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Real Madrid maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan kaleci Altay Bayındır'ın transferinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın payı çok büyük.
Yönetimin oyuncunun transferini pahalı bulduğu dönemlerde Yanal'ın hem Başkan Ali Koç hem de Sportif Direktör Comolli ile yaptığı görüşmelerde Altay'ın maliyetinin yetenek ve potansiyeline göre çok uygun olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Yanal bu çapta bir kaleciyi bir daha benzer bir bonservisle almanın zor olduğundan bahsetti. Adeta bu transfere kefil olan tecrübeli hocanın ısrarı sonrası yönetim de 1.5 milyon euroyu ödemeyi kabul etti.
BAŞKAN ARADI
Transferin sıkıntıya girdiği dönemler de oldu. Özellikle Galatasaray'ın futbolcuyu istemesi sonrası devreye giren Yanal, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile telefonda görüştü.