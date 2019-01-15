Fenerbahçe Victor Mosese haber yolladı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Victor Moses'e haber yolladı
Hucüm hattına takviye yapmaya çalışan Fenerbahçe, transfer listesinde olan Chelsea'nin yıldızı Victor Moses'e haber yolladı.
15 Ocak 2019 Salı, 07:31:44
Güncelleme: 07:32:56
Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm yoğunluğuyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Chelsea'nin sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i listenin ilk sırasına koyan sarı-lacivertli ekip, Nijeryalı oyuncuya rest çekti.
Uzun süredir süren pazarlıklarda Moses, yarım sezon için 2 milyon Euro talep etmiş, paranın peşin ödenmesini ve banka teminatı istemişti.
28 yaşındaki oyuncunun bu taleplerine karşılık Fenerbahçe'nin rakamı maksimum 1 milyon 250 bin Euro'ya yükselttiği ifade edilmişti.
Bunun üzerine Moses düşünmek için süre istemiş ardından İngiltere basınına "Teklifler var ama önce İngiltere'de kalmak istiyorum" tarzında açıklamalar yapmıştı.