Fenerbahçe Victor Mosese haber yolladı - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe Victor Moses'e haber yolladı

Hucüm hattına takviye yapmaya çalışan Fenerbahçe, transfer listesinde olan Chelsea'nin yıldızı Victor Moses'e haber yolladı.
15 Ocak 2019 Salı, 07:31:44 Güncelleme: 07:32:56
Fenerbahçe Victor Mosese haber yolladı

Fenerbahçe'de transfer gündemi tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

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Fenerbahçe Victor Mosese haber yolladı

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Chelsea'nin sağ kanat oyuncusu Victor Moses'i listenin ilk sırasına koyan sarı-lacivertli ekip, Nijeryalı oyuncuya rest çekti.

Fenerbahçe Victor Mosese haber yolladı

Uzun süredir süren pazarlıklarda Moses, yarım sezon için 2 milyon Euro talep etmiş, paranın peşin ödenmesini ve banka teminatı istemişti.

Fenerbahçe Victor Mosese haber yolladı

28 yaşındaki oyuncunun bu taleplerine karşılık Fenerbahçe'nin rakamı maksimum 1 milyon 250 bin Euro'ya yükselttiği ifade edilmişti.

Fenerbahçe Victor Mosese haber yolladı

Bunun üzerine Moses düşünmek için süre istemiş ardından İngiltere basınına "Teklifler var ama önce İngiltere'de kalmak istiyorum" tarzında açıklamalar yapmıştı.

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