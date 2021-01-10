GaleriFenerbahçeFenerbahçe ve Visca transferi gerçeği ortaya çıktı! Fatih Terim'den sonra Galatasaray'a...
Fenerbahçe ve Visca transferi gerçeği ortaya çıktı! Fatih Terim'den sonra Galatasaray'a...
Süper Lig'de son dakika transfer haberi... Uzun süredir Başakşehir'de top koşturan Boşnak yıldız Edin Visca, başarılı performansını geçtiğimiz sezon şampiyonlukla perçinlemişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için kıyasıya yarıştığı Boşnak yıldız için o transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye verdiği transfer cevabı ve Galatasaray gelişmesi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
10 Ocak 2021 Pazar 15:05, Güncelleme 10.01.2021 16:19
Fenerbahçe ve Visca transferi gerçeği ortaya çıktı! Fatih Terim'den sonra Galatasaray'a...