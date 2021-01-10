Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe ve Visca transferi gerçeği ortaya çıktı! Fatih Terim'den sonra Galatasaray'a...

Fenerbahçe ve Visca transferi gerçeği ortaya çıktı! Fatih Terim'den sonra Galatasaray'a...

Süper Lig'de son dakika transfer haberi... Uzun süredir Başakşehir'de top koşturan Boşnak yıldız Edin Visca, başarılı performansını geçtiğimiz sezon şampiyonlukla perçinlemişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için kıyasıya yarıştığı Boşnak yıldız için o transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye verdiği transfer cevabı ve Galatasaray gelişmesi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe ve Visca transferi gerçeği ortaya çıktı! Fatih Terim'den sonra Galatasaray'a...

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