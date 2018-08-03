Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!

    Sevilla forması giyen Simon Kjaer için, eski takımı Fenerbahçe ve Galatasaray girişimlerde bulunuyor
    3 Ağustos 2018 Cuma, 16:08:38 Güncelleme: 16:10:07
    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
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    Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı!

    Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu defa transferde karşı karşıya!

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
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    Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı!

    Transfer döneminin sonlanmasına sayılı günler kala, stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Simon Kjaer'i yakın takibe almıştı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
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    Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı!

    Takvim'de yer alan habere göre, son birkaç gün içinde sarı kırmızılılara Kjaer transferinde bir rakip çıktı: Fenerbahçe...

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
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    Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı!

    Cocu'nun da stoper arayışında olduğu ve Kjaer'i izletmeye başladığı iddia edildi.

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
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    Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı!

    Fenerbahçe, eski yıldızını kadrosuna katmak için çözüm yolları aramaya başladı. Kiralık formülü gündemde...

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
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    • 6
    Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı!
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