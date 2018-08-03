Fenerbahçe ve Galatasarayın Simon Kjaer savaşı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
Sevilla forması giyen Simon Kjaer için, eski takımı Fenerbahçe ve Galatasaray girişimlerde bulunuyor
3 Ağustos 2018 Cuma, 16:08:38
Güncelleme: 16:10:07
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu defa transferde karşı karşıya!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
Transfer döneminin sonlanmasına sayılı günler kala, stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Simon Kjaer'i yakın takibe almıştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
Takvim'de yer alan habere göre, son birkaç gün içinde sarı kırmızılılara Kjaer transferinde bir rakip çıktı: Fenerbahçe...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
Cocu'nun da stoper arayışında olduğu ve Kjaer'i izletmeye başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!
Fenerbahçe, eski yıldızını kadrosuna katmak için çözüm yolları aramaya başladı. Kiralık formülü gündemde...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Simon Kjaer savaşı!