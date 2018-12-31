Fenerbahçe ve Galatasarayın Emre Mor savaşı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Emre Mor savaşı!

Fenerbahçe, Celta Vigo, takıma uyum sağlayamayan 21 yaşındaki Emre Mor'u kiralama kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, yetenekli isim için girişimde bulunacak. Fenerbahçe'nin transferdeki rakibi ise ezeli rakibi Galatasaray!
31 Aralık 2018 Pazartesi, 19:36:19 Güncelleme: 07:55:10
Fenerbahçe ve Galatasarayın Emre Mor savaşı!

Fenerbahçe'de Emre Mor yeniden gündemde... İspanyol ekibi Celta Vigo'nun bir türlü bekleneni veremeyen 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama kararı alması üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, araştırma başlattı.

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Fenerbahçe ve Galatasarayın Emre Mor savaşı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Emre'nin eski formuna kavuşması halinde takıma önemli katkı yapacağı görüşünde olduğu ve şartlar uyarsa transferine olumlu baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasarayın Emre Mor savaşı!

Gurbetçi oyuncunun son durumu hakkında bilgi toplayan yönetim, gelecek raporlara göre harekete geçecek.

Fenerbahçe ve Galatasarayın Emre Mor savaşı!

REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ
A Milli Takım formasıyla EURO 2016 eleme maçlarında dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu.

Fenerbahçe ve Galatasarayın Emre Mor savaşı!

Önce 9 milyon 750 bin euro'ya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezonda 19 maça çıkabildi.

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