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Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıkan haber! Transfer iptal oluyor
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı boş geçirmek istemeyen Süper Lig ekipleri, önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden start vermiş durumda. Özellikle sezonun ikinci yarısını kabus gibi geçiren Fenerbahçe ve rakibinin aksine ikinci yarıda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Galatasaray gelecek sezon planlamalarını şimdiden yapıyor. İki ekibin transfer hedefi olarak belirlediği bir isimden ise kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABER)
16 Nisan 2020 Perşembe 13:41
Güncelleme: 16.04.2020 13:51
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de futbol organizasyonları tamamen durmuş durumda…
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Bazı ekipler çalışmalarına telekonferans yoluyla bazıları ise oyuncularına özel olarak hazırlanan programları ulaştırıp uygulamalarını sağlayarak hem idman eksiklerini gidermeye hem de oyuncuların kondisyon kaybını engellemeyi amaçlıyor.
Öte yandan futbolun durması ile önümüzdeki sezon çalışmaları için geniş bir zaman bulan Süper Lig ekipleri, çalışmalarını bu dönemde hızlandırdı.
Özellikle ligin dev ekipleri gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırmış bir durumda.
Bu kulüplerden biri de kâbus gibi bir ikinci yarı geçiren Fenerbahçe… Ligin ilk yarısına iyi bir başlangıç yapan, ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıpları, Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin sonrasında Ersun Yanal ile yaşanan yol ayrılığı sarı-lacivertlileri taraftarları derinden üzerken, önümüzdeki sezon çalışmaları için en erken atağa kalkan ekip olmasının da nedeni oldu…