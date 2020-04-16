Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıkan haber! Transfer iptal oluyor

Bu kulüplerden biri de kâbus gibi bir ikinci yarı geçiren Fenerbahçe… Ligin ilk yarısına iyi bir başlangıç yapan, ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıpları, Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin sonrasında Ersun Yanal ile yaşanan yol ayrılığı sarı-lacivertlileri taraftarları derinden üzerken, önümüzdeki sezon çalışmaları için en erken atağa kalkan ekip olmasının da nedeni oldu…