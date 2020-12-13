GaleriFenerbahçeFenerbahçe ve Galatasaray transfer için atağa kalktı! Bir Mert Hakan vakası daha...
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer için atağa kalktı! Bir Mert Hakan vakası daha...
Ara transfer sezonunun yaklaşmasına kısa bir süre kala Süper Lig'in 2 dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'da çalışmalar başladı. Önceliğini orta saha transferine veren iki dev kulüp de, İtalya Serie A kulübü Roma'da forma giyen yıldız futbolcu için ilk görüşmesini gerçekleştirdi! İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
13 Aralık 2020 Pazar 15:37, Güncelleme 13.12.2020 15:41
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer için atağa kalktı! Bir Mert Hakan vakası daha...