Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı... - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...

Devre arası transfer çalışmalarını son hızla sürdüren ve ara transfer dönemine sayılı günler kala artık transfer ya da transferlerini bitirmek isteyen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

28 Ocak 2019 Pazartesi, 16:39:37 Güncelleme: 16:48:08
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray santrfor arayışlarını son hızla sürdürürken ezeli rakipler, bir ismin transferi konusunda karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...

Sezon başından beri Cezayirli golcü Slimani'den istediği performansı alamayan Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor...

Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...

Leicester City'den kadrosuna kiralık olarak Slimani'yi kadrosuna katan Fenerbahçe yıldız golcü ile yolları ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...

Cezayirli golcüye İngiltere, İspanya ve Fransa'dan birçok takımın talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...

Gelen tekliflere sıcak bakan Slimani'nin ise yüksek ihtimalle Fransa'yı seçeceği aktarıldı.

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