Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! Golcü savaşı...
Devre arası transfer çalışmalarını son hızla sürdüren ve ara transfer dönemine sayılı günler kala artık transfer ya da transferlerini bitirmek isteyen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 16:39:37
Güncelleme: 16:48:08
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Hem Fenerbahçe hem Galatasaray santrfor arayışlarını son hızla sürdürürken ezeli rakipler, bir ismin transferi konusunda karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
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Sezon başından beri Cezayirli golcü Slimani'den istediği performansı alamayan Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor...
Leicester City'den kadrosuna kiralık olarak Slimani'yi kadrosuna katan Fenerbahçe yıldız golcü ile yolları ayırmayı planlıyor.
Cezayirli golcüye İngiltere, İspanya ve Fransa'dan birçok takımın talip olduğu öğrenildi.
Gelen tekliflere sıcak bakan Slimani'nin ise yüksek ihtimalle Fransa'yı seçeceği aktarıldı.