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Fenerbahçe ve Galatasaray bir yıldız için daha karşı karşıya!
Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer çalışmaları kapsamında şimdiye kadar Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Mert Çetin transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bir transferde daha rekabete girdi. İşte transfer çekişmesinin detayları...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:31
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Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe bir transferde daha karşı karşıya geldi.
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Kadro mühendisliği kapsamında gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan iki ezeli rakip transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna katarken Galatasaray 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.
iki ekip Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu için şimdiye kadar görülmemiş bir transfer savaşına girmiş ve bu savaşı kazanan Fenerbahçe olmuştu.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Mert Çetin'in transferi için de hali hazırda yarışı sürdürüyor.