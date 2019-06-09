Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!

Gelecek yıl ligde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler yaratıcı oyuncu transferine çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe aynı durumu bu sene yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Valbuena'nın ayrılmasından sonra birden çok isimle temasta olan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.