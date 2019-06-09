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Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!
Gelecek yıl ligde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler yaratıcı oyuncu transferine çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe aynı durumu bu sene yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Valbuena'nın ayrılmasından sonra birden çok isimle temasta olan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.
9 Haziran 2019 Pazar 09:16
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor...
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Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.
Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe yönetiminin asıl gündem konusu yaratıcı oyuncu eksikliği.
Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliler aynı durumu bu sene yaşamak istemiyor.
Fenerbahçe'de Valbuena'nın ayrılmasının ardından sol kanat arayışlarına hız verilirken şu ana kadar en çok öne çıkan isim Ukraynalı yıldız Konoplyanka oldu.