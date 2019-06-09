Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!

Gelecek yıl ligde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler yaratıcı oyuncu transferine çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe aynı durumu bu sene yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Valbuena'nın ayrılmasından sonra birden çok isimle temasta olan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.

9 Haziran 2019 Pazar 09:16
Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor...

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Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!

Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe yönetiminin asıl gündem konusu yaratıcı oyuncu eksikliği.

Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliler aynı durumu bu sene yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe Valbuena'nın boşluğunu yıldız isimle dolduracak!

Fenerbahçe'de Valbuena'nın ayrılmasının ardından sol kanat arayışlarına hız verilirken şu ana kadar en çok öne çıkan isim Ukraynalı yıldız Konoplyanka oldu.

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