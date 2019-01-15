Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
15 Ocak 2019 Salı, 13:58:36
Güncelleme: 13:59:28
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, oyuncular ilk bölümde salonda çeşitli egzersizler yaptı.
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Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.