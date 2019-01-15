Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
15 Ocak 2019 Salı, 13:58:36 Güncelleme: 13:59:28
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, oyuncular ilk bölümde salonda çeşitli egzersizler yaptı.

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Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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