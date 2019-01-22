Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
22 Ocak 2019 Salı, 14:39:13 Güncelleme: 14:40:19
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı.

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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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