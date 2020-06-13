Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dikkat çeken tablo! Corona virüsü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dikkat çeken tablo! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını nedeniyle futbola verilen yaklaşık 3 aylık ara, Süper Lİg'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla sona erdi. Mücadelede corona virüsüne karşı alınan önlemler ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

13 Haziran 2020 Cumartesi 10:30 Güncelleme: 13.06.2020 10:30
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dikkat çeken tablo! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle pekçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de futbol askıya alınmıştı.

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Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dikkat çeken tablo! Corona virüsü...

Yaklaşık 3 ay boyunca verilen aranın ardından ligler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Futbola Geri Dönüş Protokolü ve Önlemleri kapsamında yeniden başladı.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dikkat çeken tablo! Corona virüsü...

Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta futbolcular arasında, hakemle ikili diyaloglarda ve gol sevinçlerinde tedbirlerin dışına çıkılsa da fedarasyonun aldığı önlemlere uyuldu.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dikkat çeken tablo! Corona virüsü...

Mücadele öncesi, stadyumda örev yapan basın mensupları, sağlık ekipleri, polisler ve itfaiye görevlilerinin tek tek ateş ölçümü gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda dikkat çeken tablo! Corona virüsü...

Basın mensupları ve protokol tribününde maçı izleyen yöneticiler de sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu.

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