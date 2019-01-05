Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.
Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."
Sarı-lacivertlilerin ilk olarak sosyal medya hesabından duyurduğu transferde 25 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde, hep dillerde!" başlıklı videosunun altına "Bu sevda bitmez gönüllerde" yazarken, Fenerbahçe'nin hesabından "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar. Omuz omuza nice zaferlere!" cevabı geldi.