Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 19:47:27
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe devre arası transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!

SADIK'TAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!

Sarı-lacivertlilerin ilk olarak sosyal medya hesabından duyurduğu transferde 25 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde, hep dillerde!" başlıklı videosunun altına "Bu sevda bitmez gönüllerde" yazarken, Fenerbahçe'nin hesabından "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar. Omuz omuza nice zaferlere!" cevabı geldi.

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