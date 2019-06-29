Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım gelmişti. Saat 19.05'de alev emojisi paylaşan Fenerbahçe resmi twitter hesabının bu gönderisi, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken kısa sürede binlerce retweet ve yorum almıştı. Sarı-Lacivertli taraftarların ve sporseverlerin merakla beklediği o isim açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...
29 Haziran 2019 Cumartesi 07:56
Güncelleme: 29.06.2019 07:56
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimlerini sürdürüyor.
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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk isteyen Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu unutturmak için transfer girişimlerini sürdürüyor.
Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler birçok isimle temas halinde.
Birçok ismi takımdan gönderen Sarı Kanarya, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı gibi isimlerle yollarını ayırdı.
Öte yandan sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia'yı yeniden kiralama yoluna gitmeyen Fenerbahçe bu isimleri de takımlarına geri gönderdi.