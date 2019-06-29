Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım gelmişti. Saat 19.05'de alev emojisi paylaşan Fenerbahçe resmi twitter hesabının bu gönderisi, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken kısa sürede binlerce retweet ve yorum almıştı. Sarı-Lacivertli taraftarların ve sporseverlerin merakla beklediği o isim açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

29 Haziran 2019 Cumartesi 07:56 Güncelleme: 29.06.2019 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





