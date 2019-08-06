Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Spor toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya, Real Madrid'in yıldızı için girişimde bulundu. İşte detaylar...

6 Ağustos 2019 Salı 08:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





