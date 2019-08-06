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06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Spor toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya, Real Madrid'in yıldızı için girişimde bulundu. İşte detaylar...
6 Ağustos 2019 Salı 08:14
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Geçtiğimiz sezon büyük bir hüsran yaşayan sarı-lacivertliler yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağa benziyor.

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için girişimlere başladı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Ön libero arayışlarını sürdüren Kanarya'da transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Fenerbahçe son 3 sezonu Cruzeiro'da kiralık geçiren ancak bonservisi İspanyol ekibi Real Madrid'de olan 26 yaşındaki Lucas Silva'yı kiralamak için teklif yaptı.

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