Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe transfer haberi: Kemal Ademi ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe transfer haberi: Kemal Ademi ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bir yandan transfer operasyonu sürerken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye başlandı. Kadroda düşünmediği isimlere gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı-lacivertlilerde vedalaşılacak olan 4. isim Kemal Ademi oldu. Yaz transfer sezonunda sarı-lacivertli takıma imza atan ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Kemal Ademi ile yolların ayrılmasına karar verildi. İşte Fenerbahçe'de ayrılık listesindeki isimler ve Kemal Ademi'nin yeni takımı...