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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor
Gelecek sezon için şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcunun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 01:32
Güncelleme: 26.06.2019 01:32
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Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
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Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon tek hedefi mutlak şampiyonluk.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Wolfsburg forması giye Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferde hız kesmeyen Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Allahyar Sayyadmanesh ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağladı.