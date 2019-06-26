Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon için şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcunun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

26 Haziran 2019 Çarşamba 01:32 Güncelleme: 26.06.2019 01:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





