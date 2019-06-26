Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon için şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcunun, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 01:32 Güncelleme: 26.06.2019 01:32
Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon tek hedefi mutlak şampiyonluk.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Wolfsburg forması giye Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İstanbul'a geliyor

Transferde hız kesmeyen Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Allahyar Sayyadmanesh ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağladı.

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