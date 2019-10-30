Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezonun başında kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yıldız futbolcunun kulübüyle 5 yıllık sözleşme uzatması sarı-laciverlileri durdurmadı. İşte tüm detaylar...
30 Ekim 2019 Çarşamba 08:28
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe hedef şampiyonluk.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Sarı-lacivertliler 9 haftada gösterdiği performasnla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini de vermiş durumda.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Sezon başında kadroya katılan isimlerin uyumu Fenerbahçe'yi 2'inciliğe kadar yükseltti.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Sarı lacivertliler 9 haftada topladığı 17 puan ile lider Alanyaspor'un hemen arkasında yer alıyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Ali Koç ise devre arasında Ersun Yanal'ın kadro görmek istediği yıldızları bir bir transfer edecek.

YANAL İSTEDİ COMOLLI ALIYOR! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN