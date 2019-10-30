Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezonun başında kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yıldız futbolcunun kulübüyle 5 yıllık sözleşme uzatması sarı-laciverlileri durdurmadı. İşte tüm detaylar...

30 Ekim 2019 Çarşamba 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





