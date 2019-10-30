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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor
Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezonun başında kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yıldız futbolcunun kulübüyle 5 yıllık sözleşme uzatması sarı-laciverlileri durdurmadı. İşte tüm detaylar...
30 Ekim 2019 Çarşamba 08:28
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Bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Ali Koç ise devre arasında Ersun Yanal'ın kadro görmek istediği yıldızları bir bir transfer edecek.
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