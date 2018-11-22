Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    22 Kasım 2018 Perşembe, 14:49:04 Güncelleme: 14:49:49
    Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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