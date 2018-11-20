Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu. Dar alanda gerçekleştirilen hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.