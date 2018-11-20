Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
    20 Kasım 2018 Salı, 14:29:34 Güncelleme: 14:41:16
    Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu. Dar alanda gerçekleştirilen hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

    Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN