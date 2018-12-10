Fenerbahçe the end! - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe the end!

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Akhisarspor mağlubiyetini yorumladı. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin küme düşmesi halinde olabilecekleri çarpıcı bir biçimde anlattı. İşte o yazı...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:04:46 Güncelleme: 07:56:12
Fenerbahçe the end!

Yazıya "Bitmişlik" diye başlasam çok seksi olmaz. Şunu diyebiliriz; The End… Filmin sonu…

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Fenerbahçe the end!

Filmin yönetmeni Ali Koç… Reji sorumlusu Comolli… Başaktör Cocu… Yardımcı rolde Koeman…

Fenerbahçe the end!

Film büyük iddiayla vizyona girdi. İlk başta herkes mutluydu. Oynayan da seyreden de…

Fenerbahçe the end!

Ve pembe bulutların üzerinde uçuyorlardı. Çünkü bu film için yönetmen bir senedir çalışıyordu.

Fenerbahçe the end!

Fakat film ilerledikçe olay Agatha Christie romanlarına benzemeye başladı. Filmin çekimlerinde önce başaktör setten ayrıldı.

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