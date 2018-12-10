Fenerbahçe the end! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe the end!
Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Akhisarspor mağlubiyetini yorumladı. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin küme düşmesi halinde olabilecekleri çarpıcı bir biçimde anlattı. İşte o yazı...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 02:04:46
Güncelleme: 07:56:12
Yazıya "Bitmişlik" diye başlasam çok seksi olmaz. Şunu diyebiliriz; The End… Filmin sonu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Filmin yönetmeni Ali Koç… Reji sorumlusu Comolli… Başaktör Cocu… Yardımcı rolde Koeman…
Film büyük iddiayla vizyona girdi. İlk başta herkes mutluydu. Oynayan da seyreden de…
Ve pembe bulutların üzerinde uçuyorlardı. Çünkü bu film için yönetmen bir senedir çalışıyordu.
Fakat film ilerledikçe olay Agatha Christie romanlarına benzemeye başladı. Filmin çekimlerinde önce başaktör setten ayrıldı.