Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! "Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür!"
Fenerbahçeli taraftarlar, yarın saat 20.00'de Ersun Yanal'ı yeni teknik direktörleri yapmak için Samandıra'da toplanacak. İşte sosyal medyada taraftarların yazdığı mesajlar...
27 Kasım 2018 Salı, 21:35:18
Güncelleme: 21:49:23
Fenerbahçeli taraftarlar, yarın saat 20.00'de Ersun Yanal'ı yeni teknik direktörleri yapmak için Samandıra'da toplanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların konuyla ilgili attığı mesajlar;
Yarın Akşam 8'de Samandıra'da buluşuyoruz. İstanbul'u yakalım hep beraber YANAL'ım...
Kadıköy'den ve Bostancı köprüsü'nden otobüs kaldırmak için gerekli girişimleri yapıyoruz.
Taraftara ses ver!! Bu dalga ya Yanal'ı getirir ya karşı çıkanı götürür.