Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür! - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! "Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür!"

Fenerbahçeli taraftarlar, yarın saat 20.00'de Ersun Yanal'ı yeni teknik direktörleri yapmak için Samandıra'da toplanacak. İşte sosyal medyada taraftarların yazdığı mesajlar...
27 Kasım 2018 Salı, 21:35:18 Güncelleme: 21:49:23
Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür!

Fenerbahçeli taraftarlar, yarın saat 20.00'de Ersun Yanal'ı yeni teknik direktörleri yapmak için Samandıra'da toplanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür!

İşte sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların konuyla ilgili attığı mesajlar;

Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür!

Yarın Akşam 8'de Samandıra'da buluşuyoruz. İstanbul'u yakalım hep beraber YANAL'ım...

Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür!

Kadıköy'den ve Bostancı köprüsü'nden otobüs kaldırmak için gerekli girişimleri yapıyoruz.

Fenerbahçe taraftarları Ersun Yanal için toplanıyor! Bu dalga ya Yanal’ı getirir ya karşı çıkanı götürür!

Taraftara ses ver!! Bu dalga ya Yanal'ı getirir ya karşı çıkanı götürür.

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