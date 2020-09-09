Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek isim merak edilirken transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda son olarak gündeme gelen isim Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse oldu. Bu transfer iddiası sosyal medyada gündem olurken taraftarın büyük tepkisini çekti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...