Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! 'Kimse vizyon demesin...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."

Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek isim merak edilirken transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda son olarak gündeme gelen isim Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse oldu. Bu transfer iddiası sosyal medyada gündem olurken taraftarın büyük tepkisini çekti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

9 Eylül 2020 Çarşamba 16:20 Güncelleme: 09.09.2020 16:24
Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! Kimse vizyon demesin...

Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin gündeme gelmesi taraftarın büyük tepkisini çekti.

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Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! Kimse vizyon demesin...

35 yaşındaki futbolcunun transferine karşı çıkan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yönetimi eleştirdi.

İşte o yorumlar...

Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! Kimse vizyon demesin...
Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! Kimse vizyon demesin...
Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! Kimse vizyon demesin...
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