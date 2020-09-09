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Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek isim merak edilirken transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda son olarak gündeme gelen isim Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse oldu. Bu transfer iddiası sosyal medyada gündem olurken taraftarın büyük tepkisini çekti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
9 Eylül 2020 Çarşamba 16:20
Güncelleme: 09.09.2020 16:24
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Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Papiss Cisse'nin gündeme gelmesi taraftarın büyük tepkisini çekti.
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35 yaşındaki futbolcunun transferine karşı çıkan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yönetimi eleştirdi.