Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin ortaklaşa yönettiği transfer operasyonunda yıldız isimler ile görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe Mehmet Topal'ın alternatifini buldu. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen yıldız oyuncunun yaptığı uçaklı paylaşım sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler… Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
30 Haziran 2019 Pazar 08:43 Güncelleme: 30.06.2019 08:43
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe Mehmet Topal'ın alternatifini buldu.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Mehmet Topal'ın yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, Marsilya'nın 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Yıldız oyuncu...

Ersun Yanal'ın bitirilmesini çok istediği oyuncu ile görüşmek üzere Comolli Fransa'da bulunuyor.

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