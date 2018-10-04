Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Spartak Trnava maçı için tercih ettiği ilk 11 ve diziliş, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti

    4 Ekim 2018 Perşembe, 19:21:10 Güncelleme: 19:22:34
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    • 1
    • 11
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Spartak Trnava'yı ağırlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu'nun ilk 11 tercihi tartışmalara neden oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    • 2
    • 11
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!

    Ön liberoda Diego Reyes ve Jailson'u tercih eden Hollandalı teknik adam, sol açıkta Frey, sağ açıkta Andre Ayew, forvet arkasında Eljif Elmas'a şans verirken forvette ise Islam Slimani yer aldı.

    Cocu'nun kadro tercihi Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma konusu olurken sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.

    İşte Fenerbahçeli taraftarların Trnava maçı 11'ine verdiği tepkiler;

    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    • 3
    • 11
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    • 4
    • 11
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
    • 5
    • 11
    Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
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