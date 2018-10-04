Fenerbahçe taraftarından, Phillip Cocu’nun Trnava maçı 11’ine büyük tepki!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Spartak Trnava maçı için tercih ettiği ilk 11 ve diziliş, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti
Ön liberoda Diego Reyes ve Jailson'u tercih eden Hollandalı teknik adam, sol açıkta Frey, sağ açıkta Andre Ayew, forvet arkasında Eljif Elmas'a şans verirken forvette ise Islam Slimani yer aldı.
Cocu'nun kadro tercihi Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma konusu olurken sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.
İşte Fenerbahçeli taraftarların Trnava maçı 11'ine verdiği tepkiler;