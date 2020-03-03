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Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan Max Kruse performansıyla vasatın altında kaldı. Fenerbahçe taraftarı da Alman yıldıza sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
3 Mart 2020 Salı 22:47
Güncelleme: 03.03.2020 22:53
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Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor karşılaşmasındaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarların hedefindeki isim oldu. Vasat bir oyun ortaya koyan Alman futbolcuya sosyal medya üzerinden tepkiler geldi.