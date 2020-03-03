Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''

Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli takımda mücadeleye ilk 11'de başlayan Max Kruse performansıyla vasatın altında kaldı. Fenerbahçe taraftarı da Alman yıldıza sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

3 Mart 2020 Salı 22:47 Güncelleme: 03.03.2020 22:53
Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''

Fenerbahçe'de Max Kruse, Trabzonspor karşılaşmasındaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarların hedefindeki isim oldu. Vasat bir oyun ortaya koyan Alman futbolcuya sosyal medya üzerinden tepkiler geldi.

İşte sosyal medyada Max Kruse tepkileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
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