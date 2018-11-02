Fenerbahçe taraftarı Seyrantepeye hareket etti - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Fenerbahçe taraftarı Seyrantepe'ye hareket etti

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 2.500 Sarı lacivertli taraftarlar dev derbi için Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.

    2 Kasım 2018 Cuma, 17:29:21 Güncelleme: 17:29:51
    Fenerbahçe taraftarı Seyrantepeye hareket etti

    Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı önünde toplanarak maçın oynanacağı stada hareket etti.

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    Fenerbahçe taraftarı Seyrantepeye hareket etti

    Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Recep Peker Caddesi Protokol Girişi önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra otobüslere binmeye başladı.

    Fenerbahçe taraftarı Seyrantepeye hareket etti

    Sarı-lacivertli taraftarları taşıyan 30 otobüs, Türk Telekom Stadyumu'na doğru hareket etti.

    Fenerbahçe taraftarı Seyrantepeye hareket etti
    Fenerbahçe taraftarı Seyrantepeye hareket etti
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