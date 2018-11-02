Fenerbahçe taraftarı Seyrantepeye hareket etti

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Fenerbahçe taraftarı Seyrantepe'ye hareket etti
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 2.500 Sarı lacivertli taraftarlar dev derbi için Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
2 Kasım 2018 Cuma, 17:29:21 Güncelleme: 17:29:51
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı önünde toplanarak maçın oynanacağı stada hareket etti.
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