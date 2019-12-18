Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!

Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Mevlüt Erdinç, uzun bir aradan sonra ilk 11'de şans buldu. İlk yarıda 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen tecrübeli golcü, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. İşte sosyal medyada Mevlüt Erdinç tepkileri...
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:54 Güncelleme: 18.12.2019 22:55
Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!

İstanbulspor karşısında ilk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe rövanş maçında rakibiyle kozlarını paylaştı.

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Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!

Hafta sonu Beşiktaş ile derbi maçında kıyasıya bir mücadeleye girecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı.

Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mevlüt Erdinç ilk 11'de şans bulurken ilk yarıda attığı 2 gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!

Çok basit ofsaytta kalan tecrübeli golcüye Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!
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