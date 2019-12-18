Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Mevlüt Erdinç, uzun bir aradan sonra ilk 11'de şans buldu. İlk yarıda 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen tecrübeli golcü, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. İşte sosyal medyada Mevlüt Erdinç tepkileri...

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:54 Güncelleme: 18.12.2019 22:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





