Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Erdinç'e tepki gösterdi!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Mevlüt Erdinç, uzun bir aradan sonra ilk 11'de şans buldu. İlk yarıda 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen tecrübeli golcü, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. İşte sosyal medyada Mevlüt Erdinç tepkileri...
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:54
Güncelleme: 18.12.2019 22:55
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İstanbulspor karşısında ilk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe rövanş maçında rakibiyle kozlarını paylaştı.
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Hafta sonu Beşiktaş ile derbi maçında kıyasıya bir mücadeleye girecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mevlüt Erdinç ilk 11'de şans bulurken ilk yarıda attığı 2 gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Çok basit ofsaytta kalan tecrübeli golcüye Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi.