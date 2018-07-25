Fenerbahçe Swanseaden Andre Ayew transferini bitirdi! - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!

    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:50:01 Güncelleme: 00:52:01
    Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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    • 15
    Fenerbahçe Swanseaden Andre Ayew transferini bitirdi!

    Kadrosunu üç genç Berke, Barış ve Ferdi ile takviye eden F.Bahçe, transferde nihayet büyük bombayı patlatıyor!

    Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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    Fenerbahçe Swanseaden Andre Ayew transferini bitirdi!

    Sarı-lacivertliler, Andre Ayew'i bir yıllığına kiralıyor. Ganalı hücum oyuncusunun kulübü Swansea City ile yapılan pazarlıklarda büyük oranda anlaşma sağlandı.

    Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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    Fenerbahçe Swanseaden Andre Ayew transferini bitirdi!

    Aradaki küçük pürüzlerin de halledilmesiyle, Ayew'in transferi resmen açıklanacak.

    Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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    Fenerbahçe Swanseaden Andre Ayew transferini bitirdi!

    SKY SPORTS DUYURDU
    Ada'dan Sky Sports, Fenerbahçe'nin Swansea City'ye teklifini ilettiğini, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini duyurdu.

    Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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    • 15
    Fenerbahçe Swanseaden Andre Ayew transferini bitirdi!

    Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını West Ham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Marsilya'nın altyapısından yetişti; Lorient ve Arles'te birer sezon kiralık oynadıktan sonra 2015'te bonservissiz olarak Swansea'nin yolunu tuttu.

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