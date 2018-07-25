Fenerbahçe Swanseaden Andre Ayew transferini bitirdi!

Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:50:01
Güncelleme: 00:52:01
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Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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Kadrosunu üç genç Berke, Barış ve Ferdi ile takviye eden F.Bahçe, transferde nihayet büyük bombayı patlatıyor!
Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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Sarı-lacivertliler, Andre Ayew'i bir yıllığına kiralıyor. Ganalı hücum oyuncusunun kulübü Swansea City ile yapılan pazarlıklarda büyük oranda anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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Aradaki küçük pürüzlerin de halledilmesiyle, Ayew'in transferi resmen açıklanacak.
Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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SKY SPORTS DUYURDU
Ada'dan Sky Sports, Fenerbahçe'nin Swansea City'ye teklifini ilettiğini, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını West Ham'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Marsilya'nın altyapısından yetişti; Lorient ve Arles'te birer sezon kiralık oynadıktan sonra 2015'te bonservissiz olarak Swansea'nin yolunu tuttu.