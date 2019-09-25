Fenerbahçe Süper Lig'de zirvede!

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başladı. Sarı-lacivertliler ligi 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle açarken, rakiplerine hücum alanında kurduğu üstünlük öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe'nin 5 haftada sahip olduğu çılgın istatistikler ve Avrupa detayı...
25 Eylül 2019 Çarşamba 09:54
Güncelleme: 25.09.2019 09:54
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Süper Lig'de ilk 5 haftayı 10 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe, hücum gücüyle öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 5 maç sonunda ligin hücum anlamında en iyi rakamlarına sahip takımı olarak zirveye çıktı.
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Ankaragücü, Başakşehir ve Gazişehir önündeki galibiyetler ile Trabzonspor karşısında beraberlik gören Ersun Yanal'ın takımı, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
3-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor deplasmanında bile Fenerbahçe istatistiklerde kafa kafaya bir görüntü çizdi. İşte Fenerbahçe'nin rakamları;
5-0 kazanılan Gazişehir mücadelesinde, rakibine topla oynamada yüzde 76'ya yüzde 24'lük üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, şutlarda da 19'a 4, isabetli şutta 9'a 0 gibi rakamlar gördü.
2-1 galip gelinen Başakşehir maçında da yüzde 61'e 39'luk topla oynama üstünlüğü, 13'e 12'lik şut üstünlüğü yakalandı.