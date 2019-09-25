Fenerbahçe Süper Lig'de zirvede!

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başladı. Sarı-lacivertliler ligi 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle açarken, rakiplerine hücum alanında kurduğu üstünlük öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe'nin 5 haftada sahip olduğu çılgın istatistikler ve Avrupa detayı...

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:54 Güncelleme: 25.09.2019 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





