Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'den Mitrovic hamlesi

TARAFTARLAR ARTIK SABIRSIZ

Şimdiye kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe'de taraftarlar, artık flaş bir transfer bekliyor. Sosyal medyadaki taraftarlar yıldız bir ismin acilen takıma katılmasını bekliyor.



