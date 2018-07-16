Fenerbahçe sportif direktörü Comolliden Mitrovic hamlesi - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'den Mitrovic hamlesi

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:35:28 Güncelleme: 01:36:18
    Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'den Mitrovic hamlesi
    • 1
    • 8
    Fenerbahçe sportif direktörü Comolliden Mitrovic hamlesi

    F.Bahçe golcü transferi için harekete geçti... Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor.

    Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'den Mitrovic hamlesi
    • 2
    • 8
    Fenerbahçe sportif direktörü Comolliden Mitrovic hamlesi

    Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İngiliz ekibiyle temasa geçtiği ve Mitrovic'in transferi için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

    Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'den Mitrovic hamlesi
    • 3
    • 8
    Fenerbahçe sportif direktörü Comolliden Mitrovic hamlesi

    İNGİLTERE'DE KRİTİK BULUŞMA
    Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek transfer için Newcastle United ile masaya oturması bekleniyor.

    Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'den Mitrovic hamlesi
    • 4
    • 8
    Fenerbahçe sportif direktörü Comolliden Mitrovic hamlesi

    FULHAM'DA 27 MAÇ, 14 GOL
    Geçen sezon Fulham'da kiralık oynayan Mitrovic 27 maçta 14 gole imza atarken 1 de asist yaptı. Fulham'da 1854 dakika görev alan Sırp golcü, 27 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başladı.

    Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'den Mitrovic hamlesi
    • 5
    • 8
    Fenerbahçe sportif direktörü Comolliden Mitrovic hamlesi

    TARAFTARLAR ARTIK SABIRSIZ
    Şimdiye kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden F.Bahçe'de taraftarlar, artık flaş bir transfer bekliyor. Sosyal medyadaki taraftarlar yıldız bir ismin acilen takıma katılmasını bekliyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN