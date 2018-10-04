Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri!

Avrupa ve ligde üst üste 3 maçını kazanamayan ve Cocu'yu tartışmaya başlayan Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında Anderlecht'i 1-0 yenen Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
4 Ekim 2018 Perşembe, 13:07:10
Güncelleme: 13:13:45
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Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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19.55'te başlayacak Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını Alman Welz yönetecek.
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Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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Teknik Direktör Cocu, Çaykur Rize deplasmanında mağlup olan takımın kadrosunda fazla değişiklik yapmayacak.
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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Hollandalı çalıştırıcının, sadece Jailson'u kızağa çekeceği ve yerine Eljif Elmas'a forma vereceği öğrenildi.
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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Mehmet Topal'ın yanına Makedon yıldızı monte edecek olan Cocu, Eljif'in teknik becerisinden ve hücum gücünden faydalanmak istiyor.
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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İyileşen Skrtel'in de bugünkü durumuna göre şans bulma ihtimali var.