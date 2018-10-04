Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri!

Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!

Avrupa ve ligde üst üste 3 maçını kazanamayan ve Cocu'yu tartışmaya başlayan Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında Anderlecht'i 1-0 yenen Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

4 Ekim 2018 Perşembe, 13:07:10 Güncelleme: 13:13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





