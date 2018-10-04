Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!

    Avrupa ve ligde üst üste 3 maçını kazanamayan ve Cocu'yu tartışmaya başlayan Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında Anderlecht'i 1-0 yenen Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 13:07:10 Güncelleme: 13:13:45
    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri!

    19.55'te başlayacak Fenerbahçe - Spartak Trnava maçını Alman Welz yönetecek.

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    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri!

    Teknik Direktör Cocu, Çaykur Rize deplasmanında mağlup olan takımın kadrosunda fazla değişiklik yapmayacak.

    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri!

    Hollandalı çalıştırıcının, sadece Jailson'u kızağa çekeceği ve yerine Eljif Elmas'a forma vereceği öğrenildi.

    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri!

    Mehmet Topal'ın yanına Makedon yıldızı monte edecek olan Cocu, Eljif'in teknik becerisinden ve hücum gücünden faydalanmak istiyor.

    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri!
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    Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11leri!

    İyileşen Skrtel'in de bugünkü durumuna göre şans bulma ihtimali var.

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