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Fenerbahçe son dakika haberi: ''Eljif Elmas gerçek pozisyonunda oynamadı''
Fenerbahçe'de Elif Elmas'ın Napoli'ye transferinin 48 saat içinde açıklanması beklerken, Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, genç futbolcunun geleceği ve gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Angelovski'nin açıklamalarından satır başları...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:45
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Fenerbahçe'nin Napoli'ye transfer olması beklenen genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın milli takım antrenörü Angelovski'den oyuncu ile ilgili önemli açıklamalar geldi.
İşte o açıklamalar...
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''GERÇEK POZİSYONU OFANSİF ORTA SAHA"
Elif Elmas'ın gerçek pozisyonuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Angelovski, "Elif Elmas'ı çok iyi tanıyorum ve o yüzden milli takımda ofansif oynatıyorum.
Elif Elmas için doğru olan pozisyon burası ve gayet de iyi oynadı. Fenerbahçe'de ofansif pozisyonda oynayınca Galatasaray'a karşı golünü gördük.
Ancak Fenerbahçe'de genel anlamda daha defansif oynuyor. Gerçek pozisyonu ise ofansif ve bu bölgede daha iyi işler yapıyor.
"FENERBAHÇE'YE GELMESİ KARİYERİ İÇİN OLDUKÇA İYİYDİ"
Elif Elmas'ın Fenerbahçe'ye gelmesi kariyeri için oldukça iyiydi.