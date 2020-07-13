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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Belözoğlu ve Mert Hakan...
Süper Lig'in 32'inci haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve sarı-lacivertliler Avrupa'ya gitme hayalini zora soktu. Karşılaşmanın ardından ise sezon sonunda sarı lacivertli takıma transfer olacağı konuşulan Mert Hakan Yandaş, son düdüğün ardından soluğu Emre Belözoğlu'nun yanında aldı. İşte o anlar...
13 Temmuz 2020 Pazartesi 06:36
Güncelleme: 13.07.2020 09:41
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Süper Lig'in 32'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, 3'üncülük şansını da kaybetmiş oldu.
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Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından ligde sahasında 3 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup etmeyi başarmıştı.
Kanarya'da 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Demir Grup Sivasspor karşısında 62 dakika forma giydi ve Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak rekor kırdı.
Profesyonel kariyerinde ilk kez ligde ilk 11'de forma giyen Ömer Faruk, etkili bir oyun sergilemesine karşın 62. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.
Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Demir Grup Sivasspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 13. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.