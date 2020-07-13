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Fenerbahçe-Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken kare! Belözoğlu ve Mert Hakan...

Süper Lig'in 32'inci haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve sarı-lacivertliler Avrupa'ya gitme hayalini zora soktu. Karşılaşmanın ardından ise sezon sonunda sarı lacivertli takıma transfer olacağı konuşulan Mert Hakan Yandaş, son düdüğün ardından soluğu Emre Belözoğlu'nun yanında aldı. İşte o anlar...

13 Temmuz 2020 Pazartesi 06:36 Güncelleme: 13.07.2020 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





